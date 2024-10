Wie stehen Sie zu unserer Bundeshymne?

Die jeweilige Nationalhymne ist für jedes Land ein wichtiges Symbol. Unsere mit dem Titel „Land der Berge, Land am Strome“ kann wohl so gut wie jede und jeder zumindest teilweise mitsingen – ob nun mit dem alten oder dem geänderten neuen Text. Nicht nur am Nationalfeiertag, sondern auch bei Sportveranstaltungen oder anderen offiziellen Anlässen wird sie gern gesungen. Was denken Sie über unsere Hymne?