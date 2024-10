Tourismus in Vorarlberg- quo vadis?

Als besondere Herausforderungen werden im Tourismus die Anpassungen an den Klimawandel und die Entbürokratisierung angesehen. „Die Rahmenbedingungen müssen an die veränderten Zeiten angepasst werden – sowohl vom Bund als auch vom Land Vorarlberg. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind bekannt, aber drängender denn je. Es braucht ein Umdenken in vielen Bereichen, insbesondere im Management“, betonte am Eröffnungstag etwa Markus Kegele, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die Aktionswoche soll dabei helfen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.