Innsbruck lockert den Zugang zu Stadtwohnungen

Traum Stadtwohnung. Für manche in Anbetracht der exorbitanten Mietpreise in der Landeshauptstadt die einzige Möglichkeit, in Innsbruck wohnen zu können. 17.500 Stadtwohnungen gibt es, 5000 bis 7000 Personen stehen auf der Warteliste. Um so eine leistbare Wohnung mieten zu dürfen, muss man bekanntlich bestimmte Kriterien erfüllen und wartet dann oft einige Jahre auf der Wohnungsvergabeliste.