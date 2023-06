Mittelstand hat nun Anspruch auf Stadtwohnungen

Zuschauer hielten Transparent in die Höhe

Wenig Verständnis zeigten FI und VP, so meinte etwa GR Andreas Wanker (VP): „Seit über einem Jahr liegt alles am Tisch“ und spricht von einer „Verzögerungstaktik der Spitze“. Die rot-grünen Appelle liefen ins Leere, nur die SPÖ, die Grünen, die Neos und ALI waren dafür, die Liste auszusetzen – zu wenige der 40 Gemeinderäte. Da änderte auch eine Protestaktion nichts, die noch vor der Abstimmung für eine Sitzungsunterbrechung sorgte. Zuschauer erhoben sich plötzlich von ihren Sitzen, hielten ein Transparent in die Höhe und verteilten Flyer: „Solche Klientelpolitik wird den gehobenen Mittelstand zwar diebisch freuen, aber jene, die finanziell ohnehin schon marginalisiert sind, in ihrer Substanz treffen“, war dort zu lesen. In die gleiche Kerbe schlug Plach nach der Abstimmung: „Die zweite Vergabeliste führt zu einer Umverteilung von unten nach oben! Menschen mit einem Durchschnitts-Einkommen von 2000 Euro Netto sind offenbar für FP/FI/VP noch kein Teil des Mittelstandes.“