„Auch unsere Schuld!“ Rad-Talent erhebt Vorwürfe

Der tödliche Sturz von Muriel Furrer bei der Rad-WM in Zürich beschäftigt die Rad-Welt weiterhin. Das italienische Rad-Talent Andrea Raccagni hat sich nun in die Debatte eingeschalten und eine Sicherheitsdebatte angestoßen. „Es ist auch unsere Schuld“, so der 20-Jährige, der seine Kollegen dazu aufforderte, ihr Schweigen zu brechen.