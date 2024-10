Gewerkschaft fordert „Abgeltung der Teuerung“

„Massiv gestiegene Lebenserhaltungskosten“

Die Gewerkschaft vida pocht bei den KV-Mindestgehältern in den zu verhandelnden Branchen auf eine spürbare Anhebung. „Mit aktuellen Einstiegslöhnen um die 2000 Euro brutto im Monat gibt es hier angesichts der in den letzten zweieinhalb Jahren massiv gestiegenen Lebenserhaltungskosten in einigen Branchen noch deutlichen Aufholbedarf“, sagte Hebenstreit bei einer Pressekonferenz mit anderen vida-Funktionären in Wien.