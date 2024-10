Trotz Rezession: Zahl der Arbeitslosen ging zurück

Schmidt bemerkt weiterhin „einen Austauschprozess der Belegschaft“ bei den Unternehmen: „Das zeigt sich auch in einem merkbaren Anstieg der Arbeitsaufnahmen im Verhältnis zu den Zugängen in Arbeitslosigkeit bei leicht rückläufiger Beschäftigungsentwicklung.“ In den Zahlen stellt sich das so dar: Im August vermeldete das AMS noch 35.531 Personen in Oberösterreich ohne Job, einen Monat später waren es 33.469 – das ist ein Rückgang von knapp 2000.