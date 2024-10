Kollision im Bezirk Murau forderte zwei Verletzte

Am Freitag krachte es um 13.15 Uhr in Sankt Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau): Ein 20-Jähriger kam mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit dem Auto eines 45-jährigen Steirers. Beide Lenker mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH gebracht werden. Die B 97 war eine Stunde lang gesperrt.