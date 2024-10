Aniston räumt mit wildem Obama-Gerücht auf

Bei einem Auftritt in der Show von Jimmy Kimmel stellte Aniston klar: „Das ist absolut unwahr!“ Mit einem frechen Lächeln erzählte sie dann auch, wie sie von solchen skandalösen Storys normalerweise erfährt. „Man bekommt diese E-Mails von seinem Pressesprecher und denkt nur: ,Oh Gott, was haben sie jetzt wieder erfunden?‘ – und dann ist es sowas!“, scherzte die Schauspielerin und winkte ab.