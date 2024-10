Würstelstand-Betreiber sind sauer wegen Dosenpfand

Nur vier Quadratmeter

„Ich bin nicht gegen Umweltschutz, aber mein Stand hat vier Quadratmeter. Wie soll ich das logistisch schaffen“, so Auinger, der einen Würstelstand am stark frequentierten Taubenmarkt in Linz betreibt. Denn während Plastik- und Dosenmüll bisher klein zusammengedrückt im Müll gelandet war, dürfen die Pfandgebinde nur im „Originalzustand“ zurückgegeben werden.