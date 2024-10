Initiativen zur Rettung der Zukunft tagen in Graz

Eröffnet wurde der Markt der Zukunft am Donnerstag mit der Ausstellung „Save the Earth, it’s the only Planet with Cake“ des Kollektivs The Cake Escape in der Galerie Zwischenbilder, die uns zur Verantwortung aufruft. Heute um 18 Uhr stehen im Kunsthaus ein Talk zu „Silent Echoes: Dachstein“ und die Verleihung der Umweltpreise der Stadt Graz auf dem Programm. Und der Samstag lädt dann ab 11 Uhr im Volkskundemuseum zum Coaching für Strategieentwicklung und ab 13 Uhr zum Forum der Initiativen, die dieses Mal den Schwerpunkt Steiermark und Slowenien behandeln. Aufgelockert wird das Forum mit Performances und Konzerten. Das Finale gestaltet um 18 Uhr Paul Plut mit seinem neuen Album „Herbarium“.