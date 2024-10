Welche Gesichter bei der SPÖ von Plakaten lachen

Die Ausgangslage für die Wahl sei eine andere als für die Nationalratswahl, „weil wir in Regierungsverantwortung sind und weil Anton Lang in der Mitte der Gesellschaft“ stehe, sagte Landesgeschäftsführer Florian Seifter. Die Mitte dürfte auch im Wahlkampf die zentrale Botschaft von SPÖ und Lang werden. Er hatte bereits im APA-Sommergespräch gesagt, dass sich die Sozialdemokratie weiter in der Mitte positionieren müsse – ohne dabei offene Kritik am weiter links angesetzten Kurs von Parteivorsitzendem Andreas Babler zu äußern.