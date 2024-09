Steiermark wählt in 8 Wochen: Gibt es ein Duell?

Blauer Finanzskandal spielt keine Rolle

FPÖ-Chef und Ex-Minister Mario Kunasek hält den Ball betont flach. Die Landtagswahl habe ganz eigene Gesetze, betonte er am Sonntag. Die Hoffnung von FPÖ-Gegnern, dass der blaue Finanzskandal in Graz – hier sollen ja bis zu 1,8 Millionen Euro an Parteigeldern verschwunden sein – Auswirkungen auf die Wahlen hat, dürften sich spätestens am Sonntag um 17 Uhr zerschlagen haben.