ÖTV-Ass Julia Grabher ist weiter im Aufwind

Für Julia Grabher kommt nach ihrer langen Pause wegen einer Handgelenksverletzung immer besser in Fahrt. Schon in der vergangenen Woche hatte die Dornbirnerin beim mit 25.000 Dollar dotierten ITF-W35-Turnier in Santa Margherita die Pula (It) mit einem 3:6, 6:0, 6:2-Finalsieg gegen die Schweizerin Leonie Küng den ersten Titel seit ihrem Comeback im vergangenen März geholt. In der WTA-Weltrangliste kletterte Grabher mit dem Turniersieg um rund 200 Plätze und ist damit wieder unter den Top 600.