Bei Pkw-Pfändung wollte Mann Polizisten verprügeln

Dass Gerichtsvollzieher eher selten mit offenen Armen empfangen werden, liegt in der Natur der Sache. In Amstetten ist die Pfändung eines Pkw allerdings mit einem größeren Polizeieinsatz zu Ende gegangen. Trotz seiner hohen Schulden wollte sich der 44-Jährige nämlich nicht von seinem Wagen trennen. Zunächst rückte er die Autoschlüssel nicht heraus, dann verschanzte er sich auch noch in der Wohnung. Kooperation? Fehlanzeige!