LASK-Fans doch auf Gugl – aber nicht ins Stadion!

Zeigt: Ein wie von den LASK-Fans angekündigter Spiel-Boykott kommt aus verschiedensten Gründen vor. Neu ist aber zumindest in Österreich, dass gleich mehrere Fanklubs eines Vereins allen Europacup-Saisonheimspielen fern bleiben, ihre „Lieblinge“ beim Auftakt der Conference League am Donnerstag gegen Djurgardens IF nur vom Stadion-Vorplatz aus anfeuern wollen!