Unfälle mit Kindern: Drittel passiert am Schutzweg

62 Kinder angefahren, 20 am Zebrastreifen

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) kritisiert, dass diese beiden Grundsätze zu häufig missachtet werden, und verweist auf Zahlen der Statistik Austria: Demnach wurden 2023 in Tirol 62 zu Fuß gehende Kinder Opfer eines Verkehrsunfalls, 61 davon im Ortsgebiet. Jedes dritte Kind wurde gar auf einem Schutzweg angefahren, „also dort, wo es offensichtlich sein sollte, dass Kinder absoluten Vorrang haben“, mahnt der VCÖ und erinnert an die StVO: Demnach muss sich ein Fahrzeug einem Schutzweg so nähern, dass es davor anhalten kann.