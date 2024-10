Die Polizei, dein Freund und Hitlers braver Helfer

Viele Polizisten und Gendarmen wurden aber auch zu Einsätzen im Ausland, an der Front, oder in diversen Lagern abberufen. Gustav Schwarzenegger, Vater von Hollywood-Star Arnold, war einer von ihnen. Er trat in die NSDAP ein, begleitete als Feldgendarm den Überfall auf Polen, war später auch in Frankreich und Russland, ehe er 1944 in die Heimat zurückbeordert wurde. „Nach dem Krieg leugnete er seine NSDAP-Mitgliedschaft und verblieb als unbelastet bei der Bundesgendarmerie“, erzählt Ausstellungskuratorin Martina Zerovnik.