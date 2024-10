NS-Prozess: Angeklagter Deutscher kam wieder nicht

Richter war verärgert

„Wir lassen uns nicht an der Nase herumführen“, sagte dann auch der Richter und kündigte an, einen Auslieferungsantrag an die deutschen Behörden zu stellen. Dann würde der Beschuldigte in Deutschland in Auslieferungshaft genommen und müsse in Österreich in der Untersuchungshaft auf einen neuen Verhandlungstermin warten. Sollte dem nicht stattgegeben werden, müsse der Angeklagte damit rechnen, bei einer Einreise nach Österreich verhaftet zu werden.