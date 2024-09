Israels Armee begann Bodenoffensive im Libanon

Bewohner vorgewarnt

Einem Bericht des israelischen Senders Kan zufolge soll die Offensive vor allem gegen Einrichtungen der Eliteeinheiten der Hisbollah gerichtet sein. Ein Sprecher der israelischen Armee hatte über soziale Medien Einwohner der südlichen Vororte von Beirut zum Verlassen ihrer Häuser und Wohnungen aufgefordert. Wer in Gebäuden lebe, die auf einer in diesen Posts verbreiteten Karte eingezeichnet waren, befinde sich in der Nähe von Einrichtungen der Hisbollah, hieß es am Montagabend. Das israelische Militär werde gewaltsam gegen diese Einrichtungen vorgehen.