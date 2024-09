So sieht die internationale Presse Kickls Sieg

Damit meint sie, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl Österreich nach ungarischem Vorbild umgestalten wolle. Er sei ein „unvermeidbarer Politiker, auch in der Opposition“, heißt es in der spanischen Tageszeitung „El Pais“ am Montag. „Mit 29 Prozent der Stimmen muss er andere Partner finden, um regieren zu können, und es gibt nur sehr wenige potenzielle Kandidaten“, gibt die wirtschaftsliberale französische Tageszeitung „Le Figaro“ zu bedenken.