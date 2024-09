Tatort Kebabstand: Räuber droht mit Schusswaffe

Schlank, schwarz bekleidet und mit Vollbart: So soll jener Mann ausgesehen haben, der am Sonntagabend versucht hat, in Wien-Hietzing einen Kebabstand auszurauben. Mit einer Schreckschusspistole bewaffnet, soll der etwa 25 Jahre junge Unbekannte die Tageslosung gefordert haben. Doch die beiden Angestellten ließen sich von der Drohung nicht einschüchtern!