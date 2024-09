Blaues Freibier und ein Rapper für die Volkspartei

Jubel schallt durch das Sternbräu in Salzburg, als Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek die FPÖ-Wahlparty betritt. Noch mehr Begeisterung gibt es lediglich, als jedem Gast gratis Getränkemarken in die Hand gedrückt werden. Diese werden mehrheitlich in alkoholische Getränke umgewandelt. Es gibt schließlich ordentlich Grund zum Feiern bei den Blauen – also bei der FPÖ.