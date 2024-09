Köchin und Küchenhilfe

Allen voran von den Landeshauptleuten Stelzer in Oberösterreich, Mikl-Leitner in Niederösterreich und Wilfried Haslauer in Salzburg. Dieses ÖVP-Trio hatte der FPÖ die Tür bereitwillig geöffnet. „Euer Wille geschehe“, mag Herbert Kickl gekichert haben. Jetzt steht er drin im desolaten Heim.