Grüne Wahlparty: „Ein Auftrag zum Kämpfen“

„Eine gute Basis, um aufzustehen und weiterzumachen“

Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch zeigte sich im „Krone“-Gespräch zufrieden: „Das Wahlergebnis ist eine gute Basis, um aufzustehen und weiterzumachen. Es ist ein Auftrag zum Kämpfen. Wir sind in den letzten Wochen gelaufen, wie ich es in mehr als 30 Jahren noch nicht erlebt habe.“ Jetzt gehe es darum, „eine stabile Regierung zu bilden – und das wird schwer genug“. Rauch: „Kickl wird keine Regierung bilden können. Also wird es Gespräche mit allen Parteien geben, auch mit uns.“