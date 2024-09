Kleinparteien schauen durch die Finger

Der sogenannte Fallbeil-Effekt ist offenbar auch bei dieser Wahl wieder zum Tragen gekommen. Er besagt, dass umfragemäßig hoffnungslos weit unter der Mindesthürde von vier Prozent liegende Parteien oft nicht gewählt werden, um keine verlorene Stimme abzugeben. Und so verpassten die Kleinparteien wie die KPÖ – die noch am besten abschnitt – oder die Bierpartei den Einzug in den Nationalrat klar.