Austria schenkte Pinzgau gleich fünfmal ein

„Wenn du so früh in der zweiten Halbzeit bei der Austria 0:3 zurückliegst, wird es natürlich sehr schwer“, wusste FCPS-Coach Florian Klausner, was passieren wird. Seine Truppe zerfiel, sieben Minuten später stand es bereits 5:0. Savic und Schiedermeier sorgten für den verdienten Endstand. „Die Mannschaft hat sich für eine gute Leistung belohnt, der Sieg war auch in der Höhe verdient“, freute sich Austria-Trainer Christian Schaider.