Olympia-Kandidat hat noch Rechnungen offen

Nach zwei Siegen des Rekordmeisters zum Ligastart, wo er wie gewohnt bis 88 Kilo im Freistil antritt, wartet am Samstag (19.30) der Heimauftakt gegen Götzis. „Daheim ist es immer am schönsten. Ich habe ein paar Rechnungen offen“, plant Marchl den nächsten Erfolg ein. Nach der Saison stehen dann EM und WM 2025 an.