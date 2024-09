Jürgens vor dem Sieg: „Nie wieder Song Contest“

Eigentlich herrscht im Jahr 1966 beim ehrgeizigen Udo Jürgens Grand Prix-Frust pur. Denn obwohl Dank der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikverleger Hans R. Beierlein die Karriere des Komponisten und Sängers endlich so richtig Fahrt aufnimmt, muss sich der Kärntner bei seinem ersten Antritt beim Eurovisions Song Contest 1964 in Kopenhagen mit dem 5. Platz zufriedengeben. Unterdessen wird sein Lied „Warum nur, warum“ in der englischen Version „walk away“ (interpretiert von Matt Monro) in Folge ein Welthit; in Frankreich landet der Titel sogar auf Platz eins in der Hitparade.