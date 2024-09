„Gewalt in Familie verfolgte mich in Feierabend“

Sie haben 20 Jahre als Kommandant in Kössen gearbeitet, also fiel auch das Hochwasser 2013 in Ihre Ära?

Das traf mich privat und beruflich. Wir haben am Abend des 1. Juni noch Sachen aus dem Keller in das Fischereigeschäft meiner Frau geräumt. Letztlich war auch der Laden überflutet und unsere zwei Autos zerstört. 36 Stunden nonstop war ich dann im Dienst, zunächst konnte keine Verstärkung von außen kommen. Ich ging dann mit einem geliehenen Hund Streife, um Plünderungen vorzubeugen. In Erinnerung bleibt der enorme Zusammenhalt.