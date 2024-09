Palästinenserpräsident: „Wir werden nicht gehen“

„Stoppt dieses Verbrechen. Stoppt es sofort. Stoppt das Töten von Kindern und Frauen. Stoppt den Völkermord. Stoppt die Waffenlieferung an Israel“, wandte sich Abbas an die Weltgemeinschaft. Alle Menschen seien verantwortlich für das, was seinem Volk in Gaza und im Westjordanland erfahre.