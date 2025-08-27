Wie einst bei Alaba: Schlägt Real bei Bayern zu?

Geld bislang der Knackpunkt

Eigentlich schien vor ein paar Monaten alles klar zu sein. Die Verlängerung mit Upamecano, dessen aktueller Vertrag nur noch für die laufende Saison gültig ist, war nur noch eine Frage der Zeit. Doch plötzlich gerieten die Gespräche ins Stocken. Der Knackpunkt laut „Bild“: Wieder einmal unterschiedliche Gehaltsvorstellungen und eine geforderte Ausstiegsklausel.