Im gelben Universum der kultigen „Simpsons“

Ungeschlagen sind die „Simpsons“, wenn es ums Prophetische geht. Ganze Webseiten befassen sich mit der Tatsache, dass bereits unzählige Annahmen oder aufgeworfene Ideen später auch ihren Weg in die Realität fanden. So sagten die Macher der Serie im Laufe der Jahre etwa die Präsidentschaft von Donald Trump, die Marktdurchdringung der populären Smartwatches oder den Kauf von Century Fox durch Disney voraus. Auch die globale Verbreitung des Coronavirus lässt sich aus älteren Folgen der „Simpsons“ herauslesen. Ebenfalls thematisch am Tableau: Die grassierende Cancel-Culture, die die „Simpsons“ längst selbst traf. Den beliebten indischen Supermarktbesitzer Apu Nahasapeemapetilon mussten die Verantwortlichen nach öffentlichem Druck aus der Serie streichen, weil er in seiner Verkörperung rassistische Stereotype bedienen würde.