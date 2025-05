Ofner nach Sieg über „Riese“ Opelka im Hauptfeld

Am Weg zurück

Der 2,11 m Opelka war schon einmal Weltranglisten-17. und steht aktuell als 94. immerhin noch in den Top 100. Auf dem besten Weg dorthin zurück ist Ofner bzw. kann er das nach seinem infolge seiner Fersenoperationen bisher erfolgreich verlaufenen Comeback noch vor den am nächsten Sonntag beginnenden French Open beim 250er-Event in der Schweiz schaffen. Im vergangenen Jahr war Ofner in Genf im Achtelfinale gegen den späteren norwegischen Turniersieger Casper Ruud in drei Sätzen ausgeschieden.