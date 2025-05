Wohnwagenlager nun in Grazer Wasserschutzgebiet

Am Freitag schlugen Roma auf einem Grundstück in der Gradnerstraße in Graz-Puntigam ohne Genehmigung ihr Camp auf. Bereits am Samstagabend wurde aber gemeldet, dass sie weitergezogen sind und das Grundstück verlassen haben. Sonntagmittag erreichten die „Steirerkrone“ neue Fotos eines Wohnwagenlagers in Weinzödl im Norden der Stadt, das erneut ohne Genehmigung auf einem privaten Grundstück aufgeschlagen wurde.