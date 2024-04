Alleinerziehende und ihre Herausforderungen

Wie kann man sie unterstützen?

Ganz wichtig ist natürlich ein unterstützendes Umfeld, Vertrauenspersonen, denen man sich öffnen kann. Darauf achten, wer und was sind meine Energieräuber. Was stresst mich jeden Tag? Diese noch so kleinen Dinge aufschreiben und überlegen, wie ich diese Stressparameter reduzieren, bestenfalls eliminieren kann. Von Menschen Abstand nehmen, die einem nicht guttun. Ein hilfreiches Netzwerk bewusst aufbauen. Wo finde ich Mütter, die gleich betroffen sind, welche Menschen geben mir Energie und Kraft – sind positiv. Wer könnte meinen Kindern in der Schule helfen. Auch bei der Kinderbetreuung ist es wichtig, die Familie und Freunde miteinzubeziehen. Nicht nur die Oma. Es gibt auch den Patenonkel, die Tante, die Geschwister, die Tochter der besten Freundin, die Nachbarin etc. Das Vertrauen muss da sein. Dann fühlt es sich auch gut an, wenn das Kind dort untergebracht ist.