Alarm für 200 Helfer: Westringtunnel-Feuertaufe

Realistische Bedingungen

Daher ging am Donnerstagabend bei Feuerwehr, Rettung und Polizei die Alarmierung ein, dass es nach einem Unfall im Tunnel brennt. Der Übungsaufbau wurde so realistisch wie nur möglich simuliert. Es galt, Eingeklemmte zu bergen, Verletzte rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu bringen, Vermisste im Qualm zu finden. Etwa 200 Einsatzkräfte rückten gegen 19 Uhr – also schon nach der abendlichen Stoßzeit – unter realistischen Außenbedingungen an. Denn es galt auch, bei den beengten Verhältnissen die Koordination der Fahrzeuge und Helfer und erproben.