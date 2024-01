Westring-Demonstration wurde der Strom ausgesteckt

Die scheinbar unendliche Geschichte der A26, dem Linzer Westring, ist um einen Protest reicher: Rund 100 Teilnehmer demonstrierten am Samstag in den Mittagsstunden beim Linzer Hauptbahnhof gegen die in Bau befindliche neue Autobahn, die, so die Befürworter, das städtische Straßennetz entlasten soll.

Hoppala beim Strom

Dazu aufgerufen hatte die Umweltschutzgruppe „Extinction Rebellion“, der Protest verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. Allerdings mit einem Hoppala: Die Veranstalter holten sich den Strom für die Kundgebung anfangs mit einem Verlängerungskabel aus dem Wissensturm, mussten dann aber ausstecken.