Reinigung der Straße wird zur „Schlamm-Schlacht“

Die Folgen der Flut waren auch in der Jägerhaussiedlung in Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha katastrophal. „Das Wasser kam bis in den ersten Stock, wir mussten die Häuser verlassen“, erzählen Bewohner. Als hätten sie nicht schon mit den immensen Schäden in und an den Gebäuden zu kämpfen, bereitet ihnen nun auch noch eine weitere Auswirkung des Unwetters massive Sorgen: der Schlamm. Garten und Straßen sind nämlich voll damit. „Wir wissen gar nicht, wohin wir ihn schaffen sollen“, schildert eine völlig verzweifelte Familie der „Krone“.