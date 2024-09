Flut: Falsche Spendensammler wollen abkassieren

Sofort hatte Bezirkshauptmann Josef Kronister, selbst seit Jahren engagierter Henry Dunant-Jünger, die Exekutive sensibilisiert, nachdem aufmerksame Pielachtaler Alarm geschlagen hatten. Demnach waren vor allem in Obergrafendorf, aber auch in Weinburg Betrüger unterwegs, die den Eindruck erwecken, sie seien vom Roten Kreuz oder einer anderen Hilfsorganisation. Ihre Opfer – meist betagte Bürger, deren Gutgläubigkeit und damit auch die Spendenbereitschaft schamlos ausgenutzt wird. Kolportiert wird, dass der falsche Sammler sogar dreist in der Uniform eines Sanitäters aufgetreten sei.