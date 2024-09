Drei Bundesliga-Duelle, Rapid in Generali-Arena

Rapid muss in Generali-Arena antreten

Brisant bei der Rapid-Konstellation ist nach den Vorfällen vom Wiener Derby am Sonntag, dass Stripfing der Kooperationspartner der Austria ist und seine Heimspiele in der 2. Liga in Austrias Heimstätte, der Generali-Arena, austrägt. Spieltermine sind der 29., 30. und 31. Oktober.