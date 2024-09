Wiener Viktoria gegen Salzburg ab 18 Uhr LIVE

Viktoria mit Problemen

Aktuell scheint die Viktoria aber nicht in bester Verfassung zu sein. In der laufenden Meisterschaft stehen nach sieben Runden nur vier Zähler zu Buche. Als 15. ist die Polster-Truppe derzeit auf dem vorletzten Platz der Ostliga zu finden. Doch schon einmal gelang es den Wienern in der jüngeren Vergangenheit, im Cup eine Überraschung zu liefern: 2019 wurde Hartberg im Elfmeterschießen eliminiert. Das Stadion Alte Au in Stockerau, wohin man wegen Infrastruktur-Notwendigkeiten ausweicht, bietet der Viktoria aber keinen wirklichen Heimvorteil.