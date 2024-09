Hunderte Kinder mussten sogar abgewiesen werden!

Volleyball boomt in der Steiermark weiterhin gewaltig! 5 von 19 Teams in der Bundesliga bei Damen und Herren kommen aus unserem Bundesland, in der zweiten Liga sind es sogar 13 von 40 – damit stellt die Grüne Mark die meisten Vertreter aller Bundesländer in den höchsten beiden Ligen. Und auch der steirische Verband vermeldet ein Rekordjahr: 83 Teams im Betrieb sind eine neue Bestmarke. „Wir sind stärkster Landesverband und breit aufgestellt. Im Nachwuchs gewinnen wir jährlich einige Titel“, ist Michael Horvath, Vize-Präsident sowohl im österreichischen als auch im steirischen Verband, stolz. „Doch wir haben ein massives Problem: die Infrastruktur!“