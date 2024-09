„BA“ und Schutzzonen: Jubel-Feuerwerk vor Wahl

Bald Bezirksvorsteherin

Als erster Schritt wurde sie am Dienstag als Mitglied der Bezirksvertretung Andritz angelobt. Der zweite Schritt dürfte Anfang des nächsten Jahres erfolgen: Wie die Spatzen vom Rathaus-Dach pfeifen, will die Grazerin Bezirksvorsteherin von Andritz werden. Paktiert ist, dass sich KPÖ, Grüne und SPÖ, die in der Murstadt eine Koalition bilden, dieses Amt aufteilen. 2025 sind die Roten an der Reihe – und damit Doris Kampus.