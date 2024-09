Auch der Metahofpark wird demnächst zur Schutzzone

Landeshauptmann Drexler betonte, dass man mit den Schutzzonen in beiden Parks bereits vor vier Jahren gute Erfahrungen gemacht habe. Er sei sich bewusst, dass es nur eine temporäre Maßnahme sein könne, aber es entwickle sich eine gewisse Nachhaltigkeit. „Ich bin jedenfalls froh über Ruhe und Ordnung“ in der Gegend, die ihm am Herzen liege, weil er selbst in der Nähe aufgewachsen ist.