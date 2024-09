Brutale Attacke in München: Mann (57) totgeprügelt

In der Münchner Innenstadt ist ein 57-jähriger Mann mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der schwer verletzte Mann wurde am Mittwochmorgen in der Nähe des Alten Botanischen Gartens am Hauptbahnhof aufgefunden. Die Polizei geht „von einer größeren Gruppe von Tatverdächtigen aus“.