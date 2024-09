Erntedank, Entertainment und Acts am Wochenende

Das Wochenende in OÖ steht ganz im Zeichen des Erntedankes. In Windischgarsten findet etwa nach Segnung der Erntekrone der beliebte Mostbauern-Sonntag statt. Gedankt wird auch in Weitersfelden mit einem großen Festzug. Feinste Konzertkunst bietet die Gesangskapelle Hermann mit ihrem neuen Album „Sehr sogar“ in Vöcklabruck. Und „großes“ Entertainment garantiert Tricky Niki in St. Georgen/Gusen.