Jagd auf Olympia hat für Eiskunstlauf-Duo begonnen

„Die Olympia-Quali kommt immer näher“, kribbelt es bei Eiskunstläuferin Sophia Schaller. Mit ihrem Partner Livio Mayr will sie 2026 in Mailand dabei sein. Die erste Quali-Möglichkeit bietet sich bei der WM in Boston (USA) im März, dafür will sich das Salzburger Duo in den kommenden Monaten qualifizieren. „Das sollte machbar sein“, sagt Schaller. Die ersten Wettkämpfe sind geschlagen, ein 15. Platz in New York sowie ein neunter Rang in Oberstdorf stehen zu Buche. „Läuferisch haben wir uns weiterentwickelt, ich hatte im Sommer aber leider mit ein paar Verletzungen zu kämpfen.“