Glieder: „War Stürmer, daher denke ich offensiv“

Früher musste das Runde ins Eckige. Inzwischen muss das Runde ins Runde. Edi Glieder, einst gefürchteter Torjäger in der Bundesliga oder auch in Deutschland bei Schalke 04, hat sich dem Soccergolf verschrieben. Anfang des Monats reüssierte der 56-Jährige bei den Austrian Open und gewann sein Heimturnier in Wals-Siezenheim. In kommenden Tagen greift er bei den Weltmeisterschaften im tschechischen Dymnik nach den Sternen. „Ich war früher Stürmer, daher denke ich offensiv. Ich bin hierher gefahren, um zu gewinnen“, erklärt Glieder.