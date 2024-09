Der Meister gönnt sich die erste Verschnaufpause

Weiter geht es für den Serienmeister erst am Sonntag zuhause gegen Fehervar. Langweilig wird den Cracks von Trainer Oliver David bis dahin aber sicher nicht. Seit gestern weilen die Salzburger am Red Bull Ring. Über zwei Tage soll das Teamgefüge gestärkt werden. Am Freitag haben die Bulls spiel- und zusätzlich auch trainingsfrei. Der Staff rund um den vorfreudigen Head Coach ist in München zu Gast. Zuerst geht’s aufs Oktoberfest, anschließend zur Partie Red Bull München gegen die Buffalo Sabres – quasi vom Biergarten in den SAP Garden.